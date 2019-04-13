أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأسبوع، حيث ترتفع درجات الحرارة بدءًا من السبت، على أنحاء الجمهورية كافة، لتصل في القاهرة إلى 34 درجة، و35 درجة بجنوب البلاد.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال؛ رئيس هيئة الأرصاد الجوية، لـ"الوطن"، إن ارتفاع درجات الحرارة يصاحبها نشاط الرياح على شمال وجنوب الصعيد لا ترقى لحد العاصفة.

وأضاف "عبدالعال" أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بمعدل من 5 إلى 6 درجات اعتبارًا من غد الأحد، خاصة على شمال البلاد، يصاحبها أمطار خفيفة خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري، ليشهد باقي الأسبوع جو معتدل على معظم الأنحاء.

ونصح الدكتور "عبدالعال" بارتداء الملابس الثقيلة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى في الصباح الباكر، وارتداء الملابس الربيعية في ساعات النهار.

كما قدم "عبدالعال" نصائح للسائقين على الطرق بتطبيق تعليمات الأمن والسلامة أثناء انخفاض الرؤية حفاظًا على أرواح الجميع.