عقد البرلمان الليبي، ومقره طبرق في شرق البلاد منذ انتخابه في 2014، أولى جلساته، اليوم السبت، في موقعه الجديد في بنغازي، المدينة الأخرى في الشرق الليبي.

واضطرت الهيئة البرلمانية منذ انتخابها، إلى عقد جلساتها في شرق البلاد الخاضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بعدما بسط ائتلاف "فجر ليبيا"، الذي يضم فصائل مسلحة عدة، سيطرته على العاصمة طرابلس غرب البلاد.

ولدى افتتاح الجلسة الأولى في بنغازي، أشاد "صالح" بالهجوم الذي يقوده المشير حفتر في اتجاه العاصمة الليبية التي تسطير عليها "مجموعات إرهابية" وتنظيمات خارجة عن القانون، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه من غير الممكن الحديث عن عملية سياسية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، إلا بعد التخلص من "المجموعات الإرهابية".

كما اشترط "صالح" تسليم الميليشيات أسلحتها للقبول بإجراء انتخابات.

ويشن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ الرابع من أبريل، عملية عسكرية، بهدف السيطرة على العاصمة.