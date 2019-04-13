لقي طالب بكلية الدراسات الإسلامية، اليوم، مصرعه إثر سقوطه من القطار المتجه من "المنصورة – دمياط" وذلك بمحطة شربين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة شربين ببلاغ إدارة شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص بمحطة قطار شربين.

هرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع الطالب محمد أحمد محمد عبد الخالق، 19 عاما، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر مقيم بقرية بيشان مركز بيلا محافظة كفر الشيخ.

انتقل مأمور مركز الشرطة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة الطالب إثر سقوطه من القطار المتجه من المنصورة إلى دمياط مما أدى إلى وفاته بسبب كسر بالجمجمة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شربين، وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.