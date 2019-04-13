لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين عائلتين بقرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم فى أسيوط لخلافات الجيرة وتم السيطرة على الوضع وجاري التحقيق في الواقعة.

تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من الدكتور اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بوصول بلاغ لمركز شرطة ساحل سليم من أهالي قرية الغريب بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين وانباء عن وقوع ضحايا ومصابين.

علي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة واستمرار اطلاق الاعيرة النارية وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الوضع ووقف اطلاق النار بموقع المشاجرة. وتبين مصرع "طلعت.م" 55سنة، و"سيد.م" 30سنة مقيمين ذات القرية وإصابة نجل الأول "أحمد. ط" 27 سنة، بطلق ناري بالجانب الأيسر.

تم التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى أسيوط الجامعى تحت تصرف النيابة، ونقل المصاب لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

تم ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم ووقوع المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.