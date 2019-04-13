أطلقت كايروكي أغنية جديدة بعنوان سارة ومن كلمات وألحان وغناء عضو الفرقة هوّاري، الأغنية عبارة عن إهداء منه إلى زوجته سارة، بدأها بمقولة "لا أعرف إن كنت أؤمن بنظرية وجود توأم للروح أم لا، ولكنني أعرف أنني منذ أن قابلتك، لا أكترث"، وقد تجاوزت الأغنية على يوتيوب النصف مليون مشاهدة.

ومزج كليب سارة بين الموسيقى والغناء والرقص المعاصر الذي أدّاه هواري مع زوجته، مع استخدامه لكلمات تعبر عن شعوره المختلف تجاه زوجته سارة، ليتمكن في النهاية من إيصال حالة العشق الذي يكنّه لها إلى الجمهور، وصمم رقصات الاغنية خديجة العرقان، وأخرجها أدهم الشريف.

وتعتبر سارة هي ثاني أغنية لـهواري، بعد النجاح الذي حققه بأغنية ما عاد صغيرًا للراحل أحمد خالد توفيق، وتمكن من خلال الأغنية تأكيد قدرته الفنية على التأليف والتلحين والغناء، بجانب أدائه الراقص.