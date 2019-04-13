بعد ظهور نادر لها منذ الاعتزال.. 7 معلومات عن الفنانة نورا شقيقة بوسي

عادت الفنانة المُعتزلة نورا، شقيقة الفنانة بوسي، للظهور مجددًا، بعد فترة غياب طويلة عن الأضواء، وذلك من خلال احتفال الفنانة الشابة مي نور الشريف، بعيد ميلادها وسط أسرتها، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ووجه عدد كبير من الجمهور، التحية إلى الفنانة نورا، إذ أنها قليلة الظهور في وسائل الإعلام منذ اعتزالها، فضلًا عن حرص عدد كبير من المُتابعين على حالتها الصحية.

وترصد "الوطن" أبرز 7 معلومات عن الفنانة نورا، وهي كالتالي:

- من مواليد القاهرة، في 18 يونيو 1954.

- الاسم عند الولادة: علوية مصطفى محمد قدري، بينما يُعتبر "نورا" اسمها الفني.

- شقيقة الفنانة بوسي، زوجة الفنان الراحل نور الشريف.

- حاصلة على بكالوريوس تجارة.

- اعتزلت التمثيل عام 1996 وارتدت الحجاب.

- سبق لها الزواج من الفنان حاتم ذو الفقار، وكذلك رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لكنها انفصلت عنه عام 1998.

- يضم أرشيفها الفني، نحو 35 فيلمًا سينمائيًا، أبرزهم "الكيف" و"العار".