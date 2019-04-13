انتقد الإعلامي أحمد موسى، الحكم الجامبي بكاري جاساما، قائلًا إنه كان يلعب ضد النادي الأهلي، في إياب دور الـ8 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي جمعته بفريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وأضاف موسى خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الحكم كان ناقص يدي المشجعين إنذار، كنت خايف يشوفني ويديني إنذار، وكنت خايف يدي الخطيب إنذار".

وتابع، أن الفريق كان يجب أن يعترض على تعيين هذا الحكم للمباراة، مردفًا: "الحظ كما عاندنا من أول الماتش، بنلاعب الحظ وبنلاعب جاساما".

وواصل: "الأهلي قدم كل ما لديه، لكنه كان يواجه صن داونز والحكم، ولو كان الزمالك يلعب اليوم، ماذا كان يجب جمهوره أن يفعل مع هذا الحكم؟!".

وكان الأهلي قد خرج من دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالرغم من فوزه على صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف، وذلك بعدما خسر في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.