قررت إدارة مهرجان الحرية المسرحي، بالتنسيق مع إدارة صندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم، تأجيل الاحتفالية الخاصة بالمهرجان المقرر لها، غدا الأحد، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حدادا على روح محمد غنيم، وكيل أول وزارة الثقافة الأسبق، وعضو مجلس إدارة المركز، الذي وافته المنية، اليوم.

وأوضحت إدارة المهرجان أنه من المقرر تأجيل التكريمات، التي كانت ستتم غدا إلى الحفل الختامي، يوم الجمعة المقبل، بعد الانتهاء من العروض الخاصة بالمهرجان التي بلغ عددها 11 عرضا، وتعرض على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.