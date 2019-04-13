قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، بالحبس سنة لـ "ف. ص. ف"، حداد، لاتهامه بسرقة بالوعات شركة الصرف الصحي بالطريق العام.

تعود أحداث القضية رقم 916 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، والمقيدة برقم 216 شرق، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، بورود بلاغات من مسؤولي شركة الصرف الصحي، تفيد بسرقة عدد من أغطية الصرف الخاصة بالشركة بعدة شوارع، شرق المحافظة.

أسفرت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، بقيام المدعو "ف. ص. ف" 19 سنة، حداد، ومقيم بدائرة القسم، بنشاط إجرامي في سرقة بالوعات الصرف الصحي وبيعها لتجار الخردة بمقابل مادي.

وعقب تقنين إجراءات ضباط البحث الجنائي، جرى إلقاء القبض على المتهم أثناء سرقته إحدى بالوعات الصرف بشارع مصطفى كامل، مستخدمًا معدات حديدية للطرق على البالوعات مثل "شاكوش" و"أزميل"، وذلك عقب الانتهاء من نزعها بالإطار الخارجي والمقبض ووضعها في جوال بلاستيك وفر هاربًا بالطريق العام.

بعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم بالحبس سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، بعضوية كلًا من المستشارين جمال البغدادي ومحمد علي عبد المجيد ومحمد أيمن محفوظ، وأمانة سر الجلسة خالد محمد حسين.