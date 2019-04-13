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السفارة المصرية بالخرطوم تنجح في تسهيل عبور مواطنين مصريين عبر "أرقين"

السفارة المصرية بالخرطوم تنجح في تسهيل عبور مواطنين مصريين عبر "أرقين"

سفير مصر بألمانيا يحث أبناء الجالية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور

سفير مصر بألمانيا يحث أبناء الجالية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور

الأمن الروسي يخلي 10 مبان بعد تهديدات بوجود قنبلة

الأمن الروسي يخلي 10 مبان بعد تهديدات بوجود قنبلة

مصر تدين الهجوم الإرهابي بمدينة كويتا الباكستانية

مصر تدين الهجوم الإرهابي بمدينة كويتا الباكستانية

قبل لقاء صن داونز.. نجوم الزمالك لـ"الوطن": مع الأهلي ومفيش مستحيل

قبل لقاء صن داونز.. نجوم الزمالك لـ"الوطن": مع الأهلي ومفيش مستحيل

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المدن الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المدن الجديدة

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متطوعون يسجلون مناهج المكفوفين من ابتدائي لثانوي.. وكفافي: نفكر للأزهري

متطوعون يسجلون مناهج المكفوفين من ابتدائي لثانوي.. وكفافي: نفكر للأزهري

صور نادرة من عقد قران محمود الجندي وعبلة كامل

صور نادرة من عقد قران محمود الجندي وعبلة كامل

أواني نذر ومكحلة ولوحة كتابة.. مقتنيات مقبرة "خوى"

أواني نذر ومكحلة ولوحة كتابة.. مقتنيات مقبرة "خوى"

مصور "أيقونة الثورات" يروي لـ"الوطن" كواليس صورة "التقطها القدر"

مصور "أيقونة الثورات" يروي لـ"الوطن" كواليس صورة "التقطها القدر"

"صندوق النقد": مصر حققت نموا في الناتج المحلي بنسبة 5.5% خلال عامين

"صندوق النقد": مصر حققت نموا في الناتج المحلي بنسبة 5.5% خلال عامين

"الوطن" داخل منزل إمام الهرم.. وجاره عن طريقة موته: "تمناها ونالها"

"الوطن" داخل منزل إمام الهرم.. وجاره عن طريقة موته: "تمناها ونالها"

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