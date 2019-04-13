قال الدكتور إمام رمضان إمام، أستاذ العقيدة كلية التربية جامعة الأزهر صاحب واقعة "خلع البناطيل"، إن إجباره لطالبين على خلع البنطلون جاء على سبيل التمثيل لشرح مسألة الحياء، وأنهم يعبدون الله كأنهم يرونه.

وأضاف "إمام"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي: "أنا أقسمت على الطلاب اللي مش هيقلع البنطلون هسقطه وذلك في إطار عملية التمثيل"، مؤكدًا أن ما فعله كان بهدف التوضيح.

وأشار إلى أنه منذ ما يقرب من ربع قرن وهو يشرح منهجه بالأسلوب العملي بدلا من الحفظ والتلقين، مؤكدًا أنه أجرى هذه التجربة مرات كثيرة، وكان الطلاب يستحون، ويمتنعون عن خلع البنطلون.

ورفض التعليق على قرار جامعة الأزهر بفصله عن العمل، حيث قال "جامعة الأزهر بيتي، ولها تتخذ ما تراه مناسبًا".

وقررت جامعة الأزهر، إقالة عميد كلية التربية بنين القاهرة، ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس القسم من مناصبهم، كما قررت فصل الأستاذ صاحب واقعة إجبار طلاب على "خلع البناطيل" أثناء محاضرة بكلية تربية الأزهر، بالإضافة للطلاب المشاركين بهذا الفعل داخل المحاضرة.