فيديو| آمنة النصير عن واقعة "خلع البناطيل": أسلوب علمي مرفوض

عبرت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، عن اندهاشها واستيائها من إجبار أستاذ بجامعة الأزهر للطلبة على "خلع البناطيل".

وقالت نصير، خلال مداخلة لها ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، إنه إذا كان قد حدث ذلك فهو أسلوب علمي مرفوض ولكنها تواصلت بـ"بناتها" في الجامعة، وأكدن عدم صحة الواقعة، بحسب قولها.

وأوضح لها أديب، أن الأستاذ قد اعترف بصحة الواقعة بعد اعتذاره عنها بمنشوره لـ"فيس بوك"، وأنه زعم بأن فعلته تلك كانت تهدف لتجربة عملية وتعليم "القيم والأخلاق" للطلبة.

وأصرت نصيرة، على تشكيكها بصحة الواقعة واتهمت المواقع بفبركتها، وقالت "المواقع فيها التباسات كثيرة تحتاج للتدقيق".

جدير بالذكر أن الدكتور إمام رمضان إمام، أستاذ العقيدة بكلية التربية بجامعة الأزهر، قد طلب من طلابه متطوع لتنفيذ ما يأمره به، مقابل منحه "امتياز" في مادته، وفي حال رفض سيرسب، حتى تقدم طالبان قبل أن يعرفا الأمر، وتفاجأ بطلبه بـ"خلع البنطلون"، وترددا أول الأمر ونفذا الطلب تحت تهديد الرسوب، ومن ثم طلب منهما خلع "بوكسراتهم"، فنفذا.