طالب الإعلامي أحمد موسى، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بإقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، بعدما ودع فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم، بالرغم من فوزه على ضيفه صن داونز بهدف نظيف.

وأضاف موسى خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن لاسارتي لا يستحق تدريب النادي الأهلي: "دوروا على مدرب جديد لو سمحتم، دفعنا فيه شوال فلوس، ورغم كده معملش حاجة، وحسين الشحات دفعنا فيه فلوس كتير ومعملش حاجة، ونفس الكلام بالنسبة لصلاح محسن".

وتابع: "الأهلي يجب أن يبحث عن لاعبين آخرين، كما يجب عليه أن يركز في المباريات المقبلة، لكن المشكلة أن الدوري سيضيع من الفريق إذا استمر لاسارتي في منصبه".

وواصل موجهًا حديثه للاسارتي: "حرام عليك، شمت فينا اللي عاوز يشمت، كفاية، لازم تستقيل من غير ما حد يقولك، وساعتها أبعتلك 10 بوسات، مش عاوز أشوفك تاني".

وكان الأهلي قد خرج من دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالرغم من فوزه على صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف، وذلك بعدما خسر في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.