استنكرت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، واقعة إجبار الطلاب داخل جامعة الأزهر بخلع البناطيل الخاصة بهم داخل المدرجات بأمر من استاذ المادة، مضيفة:" أشعر بمرارة من الأمر".

وأضافت نصير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن تصريحات الاستاذ الجامعي بطل الواقعة بأن ذلك مثال على شرح مسألة الحياء يُعد استخفاف بالعقول، موضحة أن الموقف عبارة عن سقطة أخلاقية.

وأكدت أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن ما حدث سلوك غير قويم، وكان هناك الآلاف من الأمثلة التي يمكن أن يستعين بها الأستاذ الجامعي لشرح المنهج، مضيفة :" تلك الواقعة حملت الأزهر ما لا يحتمل، حيث أنه سلوك فيه رعونة، وعدم حكمة".

وقررت جامعة الأزهر، إقالة عميد كلية التربية بنين القاهرة، ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس القسم من مناصبهم، كما قررت فصل الأستاذ صاحب واقعة إجبار طلاب على "خلع البناطيل" أثناء محاضرة بكلية تربية الأزهر، بالإضافة للطلاب المشاركين بهذا الفعل داخل المحاضرة.