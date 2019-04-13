قال محمد فضل المدير التنفيذى لبطولة كأس الأمم الأفريقية، إنه تمت دعوة حسام حسن المدير الفني الحالي لنادي سموحة، والمهاجم التاريخي للمنتخب الوطني، لحضور حفل قرعة البطولة، الذي أقيم بالأمس في منطقة الأهرامات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "دعينا حسام حسن، وكلمته لكن تليفونه مقفول، وكلمنا المقربين منه".

واستطرد فضل: "حسام حسن قدوة كبيرة وحضوره كان سيشرفنا بالطبع".

وأكد أن عصام الحضري الحارس الحالي لنادي النجوم، والتاريخي للمنتخب الوطني، الذي لم يحضر الحفل، تمت دعوته أيضًا للمشاركة في الحفل: "اتصلنا به تليفونيا، وهو أخ كبير بالنسبة لي، هو أسطورة وليس في حاجة إلى أي دعوة".

وواصل: "اتصلت بالحضري واعتذرت له إذا ما صدر أي خطأ منا".

وحضر القرعة عدد من نجوم الكرة التاريخيين بالقارة السمراء، على رأسهم عميد لاعبي العالم أحمد حسن، والإيفواري يايا توريه، والسنغالي الحاج ضيوف، والمغربي مصطفى حاجي، والزامبي كالوشا بواليا.

وتنظم مصر النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.