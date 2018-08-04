تركي آل الشيخ يهاجم محمد فضل مرة أخرى: "متعملش بطل من لا شيء"

بعد أقل من 3 ساعات على هجوم تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز على محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عاود آل الشيخ هجومه مرة أخرى مستخدمًا صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب آل الشيخ منشورا هاجم فيه فضل بشراسة قائلًا: "ياكذاب أرجع أقول لك مدخلش الشعوب.. يا تافه ليس أنا اللي اتصل بي بلال علام للعمل في القناة وسألته عن راتب ميدو وأنني لا أقل عن ميدو في الحجم.. وتم رفض الفكرة تماما لأنك فاشل في عملك وكان لك موقف في البطولة الرمضانية.. يا تافه إرجع أقول لك لا تدخل الشعوب أنت أتفه من أن تمثل شعب مصر العظيم!".

وتابع آل الشيخ: "متعملش بطل من لا شيء.. استحملنا مهازلك في قضية أزارو ومحاولة اللصاق تهمة فشل الصفقة بسببي.. لظروف حياتك الخاصة وقدرنا الموقف وسكتنا.. لكن أن تلعب دور البطولة وأنت فاشل وأفشل موسم تعاقدات في تاريخ الفريق في وقتك وتحاول أن تختلق أعذار بنا للهروب.. لا وألف لا.. إذا أنت محلل في قناة أون المحترمة التي من المفروض تقف على مسافة واحدة من الجميع فالزم حدودك.. وإذا أنت تتكلم بصفة مدير تعاقدات فخليك في فريقك وركز فيه.. لكن أن تلعب على عاطفة الجمهور لا وألف لا، الجمهور أوعى منك وأنا قلت من آخر مداخلة لي الكل يركز في فريقه.. مسألة تحور الحوارات وتعمل فيها بطل وحكايات وشعوب.. لا! إصحى.. إصحى".

وهاجم تركي آل الشيخ محمد فضل منذ ساعات قليلة وذلك بعد فوز نادي بيراميدز على نادي إنبي بهدف وحيد في أول مواجهة له في الدوري الممتاز.

رد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز، على محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، والذي قال في تصريحات صحفية: "لن أرد هذه المرة على هجوم هذا الشخص ضدي احتراما للشعب السعودي، لا سيما وأنه يشغل منصب كبير في السعودية، وإذا أخطأ تركي آل الشيخ مرة أخرى في حقي وهاجمني فلن ألتزم الصمت وسأرد بقوة، أنا راجل قانون وأعرف أجيب حقي كويس، المرة القادمة سيكون ردي عليه بالقانون واللسان".

ونشر تركي صورة لرد فضل عليه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ورد قائلًا: "مدخلهاش شعوب.. الشعوب ليس لها علاقة ولن يهزها تافه مثلك! أنا مش ثرد باك في نادي درجة ثالثة! إذا أردت أن تعمل من نفسك بطل إعمل نفسك بطل مع من في حجمك.. هل يحتاج كلامي للتوضيح؟".