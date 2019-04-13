استقبل مسرح قصر ثقافة الأنفوشي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم، العرض المسرحي "يهودي مالطا"، ضمن فعاليات مهرجان جامعة الإسكندرية العاشر للفنون المسرحية.

تدور قصة العرض حول الصراع الديني، و الصراع بين الدولة العثمانية و إسبانيا، وهي مأخوذة من "يهودي مالطا" لكريستوفر مارلو.

العرض بطولة فريق كلية طب الأسنان وهم، "هشام أحمد، ماهينور سرور، عبدالله عصام، أحمد مصطفى، نهى الحناوي، على المخبزي، نيرة ممدوح، أحمد يسري، عمر عفيفي، حازم فاروق، لؤى طارق، عبدالرحمن عادل"، تصحيح لغوي عبدالرحمن عادل، موسيقى عمرو حسان، تدريب ممثلين سيف الإسلام حسن وعمرو نزيه، ديكور صفوت عادل وندى عبد العظيم، ماكياج روان الشريف، استعراضات سمير نصري، ملابس نهلة مرسي، تنفيذ ملابس خلود رضوان، إضاءة إبراهيم الفرن، دراماتورج وإخراج الدكتورة إسراء مصطفى.

يذكر أن المهرجان، انطلق يوم 10 أبريل، ويشارك فيه عدد من فرق كليات جامعة الإسكندرية، و تقدم العروض على مسارح استاد الجامعة، مركز الحرية للإبداع، قصر ثقافة الأنفوشي، ومسرح عبدالمنعم جابر، ويستمر حتى يوم 28 من الشهر الجاري.