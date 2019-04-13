نظم هاشم دعبوب، أمين تنظيم حزب الحركة الوطنية المصرية بالسلوم، مساء اليوم، ندوة تثقيفية، لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

حضر الندوة المهندس بلال سيد زينهم، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة مطروح، ومحمد راضي، المستشار القانونى للحزب، وهاني جالون، بأمانة التعليم بالمحافظة، وعنتر العبد بأمانة المهنيين، وبمشاركة عائلة دعبوب والقيادات الشعبية بالسلوم منهم، الحاج إدريس أبوقعيرة، والحاج علي دعبوب، ولفيف من عواقل السلوم، في ظل ترحاب وحفاوة قيادات الحزب من أهالي السلوم.

وشرحت قيادات الحزب جميع المواد الدستورية المطروحة للتعديلات فى الاستفتاء المقبل والمكتسبات الناتجة عنها، كما التقى بعض قيادات الحزب بالقيادات التنفيذية فى السلوم.

فى سياق متصل، عقدت هيئة مكتب الحزب لقاء مع أهالى مركز براني وعواقلها.