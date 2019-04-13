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نانسي عجرم تُغازل "أديب": "وحشتني يا عمرو"

نانسي عجرم تُغازل "أديب": "وحشتني يا عمرو"

عمرو أديب: "نفسي أشوف تابلت صنع في مصر"

عمرو أديب: "نفسي أشوف تابلت صنع في مصر"

نانسي عجرم: لم أتردد عن غناء "راجل بن راجل".. "وافقت عليها بسرعة"

نانسي عجرم: لم أتردد عن غناء "راجل بن راجل".. "وافقت عليها بسرعة"

الرئيس الفلسطيني خلال اجتماعه بالحكومة الجديدة: أمامنا مهام صعبة

الرئيس الفلسطيني خلال اجتماعه بالحكومة الجديدة: أمامنا مهام صعبة

"أشتية": لا نملك عصا سحرية في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها فلسطين

"أشتية": لا نملك عصا سحرية في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها فلسطين

بـ"الورقة والقلم".. الأهلي يخسر 7 ملايين جنيه بعد الخروج الأفريقي

بـ"الورقة والقلم".. الأهلي يخسر 7 ملايين جنيه بعد الخروج الأفريقي

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بدلا من الطوابير.. تعرف على 90 خدمة حكومية إلكترونية بضغطة واحدة

متطوعون يسجلون مناهج المكفوفين من ابتدائي لثانوي.. وكفافي: نفكر للأزهري

متطوعون يسجلون مناهج المكفوفين من ابتدائي لثانوي.. وكفافي: نفكر للأزهري

صور نادرة من عقد قران محمود الجندي وعبلة كامل

صور نادرة من عقد قران محمود الجندي وعبلة كامل

أواني نذر ومكحلة ولوحة كتابة.. مقتنيات مقبرة "خوى"

أواني نذر ومكحلة ولوحة كتابة.. مقتنيات مقبرة "خوى"

مصور "أيقونة الثورات" يروي لـ"الوطن" كواليس صورة "التقطها القدر"

مصور "أيقونة الثورات" يروي لـ"الوطن" كواليس صورة "التقطها القدر"

"صندوق النقد": مصر حققت نموا في الناتج المحلي بنسبة 5.5% خلال عامين

"صندوق النقد": مصر حققت نموا في الناتج المحلي بنسبة 5.5% خلال عامين

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