"أشتية": لا نملك عصا سحرية في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها فلسطين

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إن حكومته لا تملك عصا سحرية، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين وستبقي بابها مفتوحا أمام الفصائل حال إنهاء الانقسام، مضيفا أنه سيتم اختيار وزيري الداخلية والأوقاف خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في أول تصريح له عبر تلفزيون فلسطين بعد أدائه وحكومته القسم القانوني، أمام الرئيس محمود عباس، مساء اليوم، وأشار اشتية إلى أنّ أحد أهداف حكومته، هو اعادة الثقة ما بين الحكومة والمواطنين، داعيا إلى تعزيز صمود المواطن في ظل الأزمات السياسية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية وغيرها التي ستواجه حكومته.

وحول عدم اختيار وزيري الداخلية والأوقاف حتى الآن ، أوضح اشتية أن هاتين الوزارتين مهمتان، فوزارة الداخلية تمثل الأمن الوطني، ووزارة الأوقاف تُمثل الأمن القومي، مضيفاً أنّه سيتم اختيار وزيري الداخلية والاقاف خلال الفترة المقبلة، وتحدث اشتية عن الأسس التي على أثرها، تم اختيار وزراء حكومته وهي الأساس الجغرافي "ضفة وغزة"، والديني "مسلم ومسيحي"، وفصائلي، وعلى أساس "الجنس" "هنالك 3 سيدات في الحكومة"، وغيرها من الأسس.

وعن وزارة التمكين والريادة، قال إنها وزارة جديدة ونوعية، مهمتها إيجاد وظائف للشباب والمرأة، وإنهاء البطالة، عبر مشاريع استثمارية، وتمكين الشباب في المجتمع والحكومة.