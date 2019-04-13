قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن امتحانات الصف الأول الثانوي المقررة في مايو المقبل ستكون إلكترونيًا، ولن يواجه الطلاب أي مشكلة في تلك الامتحانات.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه لن يُصاب أي طالب بأي مشكلة، حيث إن مصر تمتلك أكثر من امتحان حال تعطل امتحان لدى أي طالب، سيتم على الفور إرفاق الامتحان الثاني له حال حدث خطأ في التابلت.

وتابع: "الامتحانات الخاصة بالصف الأول الثانوي هدفها النجاح للوصول للصف الثاني الثانوي، وليس لها علاقة بالتنسيق الخاصة بالجامعات".