بالصور| "العمال العرب" في دورته الخامسة: أمريكا هي الإرهابي الأول

العمال العرب" في دورته الخامسة: أمريكا هي الإرهابي الأول في العالم

أكد المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أهمية الدور الذي لعبه "العمال العرب" خلال هذه السنوات، في مواجهة التحديات الراهنة من إرهاب واحتلال، مؤكدين أن "العمال" كانوا حائط الصد القوي لبلدانهم، ووقفوا في مواجهة كل مخططات ضرب الإنتاج، وتفكيك وتمزيق الحركة النقابية العمالية في الداخل والخارج.

وطالب المجلس صناع القرار العرب بسرعة تحقيق حلم التكامل الاقتصادي العربي، وإقامة السوق العربية المشتركة لتكون هي الأرض الخصبة للمزيد من الإنتاج والعمل العربي المشترك في كل المجالات.

جاء ذلك خلال الدورة العادية الخامسة للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب التي انعقدت مساء اليوم، بالقاهرة، بمشاركة قيادات ورؤساء اتحادات عمالية من مصر وسوريا والعراق والبحرين والمغرب وفلسطين والكويت وليبيا ولبنان.

وأكد المجتمعون رفضهم الكامل وإدانتهم للسياسات الأمريكية التي تتجه نحو تهويد القدس الفلسطينية والجولان السورية، مؤكدين أن الولايات المتحدة الامريكية هي الإرهابي الأول في العالم ويجب مقاومتها بكل الطرق، خاصة وأنها تنشر الفوضى وتدعم الإرهاب وعدم الاستقرار، الذي أصاب بعض البلدان حتى بعد سقوط رؤسائها.

وأثنى المجتمعون على دور الاتحادات المهنية واعتبروها عصب "الاتحاد الدولى"، مؤكدين على عزمهم على مواصلة تطويرها والنهوض بها، ووضع خطة عمل وخارطة طريق مستقبلية تزيد من قوتها وصلابتها.