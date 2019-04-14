أقيم مساء أمس عزاء زوجة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، حيث أقيمت مراسم العزاء بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، حيث توفيت زوجة الدكتور أحمد فتحي سرور، صباح الأربعاء الماضي، وأُديت صلاة الجنازة على الفقيدة عقب صلاة العصر في اليوم نفسه، بمسجد الشربتلي في التجمّع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وحرص عدد من أفراد عائلة مبارك على تقديم واجب العزاء للدكتور فتحي سرور في وفاة زوجته، حيث حضرت سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كما تواجد نجلا الرئيس علاء وجمال مبارك.

وحرص عدد من الشخصيات المهمة على الحضور إلى عزاء زوجة الدكتور أحمد فتحي سرور، من بين الوزراء السابقين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، الدكتور سامح فهمي، وزير البترول الأسبق.

كما حضر مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، واللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، وأنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، بالإضافة إلى الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

إما عن المسؤولين الحاليين فحضر الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وحرص أيضا على الحضور مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق.