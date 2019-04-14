علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على خروج النادي الأهلي من دوري أبطال إفريقيا، بالرغم من فوزه على صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لم أكن أطمع في أكثر من هذا، تحقيق الفوز، وتم برغم الحكم وتغاضيه عن ضربة جزاء في بداية المباراة وإلغائه لهدف صحيح، وعودة الروح، وعادت، ووقفة الجماهير العظيمة ووعيها، وحصل".

وأضاف: "فضينا للدوري، بقي رد الاعتبار، الفوز به إن شاء الله"، متابعًا: "تمنياتنا للزمالك بالفوز غدا وهو يستحقه بكل تأكيد".

وكان الأهلي قد خرج من دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالرغم من فوزه على صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف، وذلك بعدما خسر في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.