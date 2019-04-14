كرمت حملة "بنفكر لبكرة"، نانسي جمال، حرم الشهيد نقيب طيار عمرو العراقي، وولديه رامي وعمر، على هامش احتفالية تكريم الأطفال الأيتام وابن الشهيد بالإسكندرية، بحضور النائب سامح السايح عضو مجلس النواب، أبوالعباس فرحات عضو مجلس النواب عن المحافظة، وعادل الدياش، وأحمد فتحي، وعدد من القيادات الشعبية وأعضاء الحملة.

وسلم التكريم المهندس الحسيني الكارم، القيادي بالحملة، شهادة التقدير لزوجة الشهيد، وهدية لأبنائه بمشاركة أحمد فتحي.

وقالت نانسي جمال، حرم الشهيد نقيب طيار عمرو العراقي، إنها سعيدة بهذا التكريم، لأنه يدل على أن المجتمع يتذكرهم ويتذكر زوجها الشهيد، وأن هذا فخر لها ولأولادها، متابعة: "أي حد بيتكلم عن زوجي بيتكلم بكل خير ودي حاجة تسعدني، ودا بيرفع من معنويات الأولاد وبيأكد لهم إن والدهم رجل بطل".

ولفتت إلى أن زوجها توفي في عام 2009، خلال تدريب عسكري في محافظة أسوان، وكان عمر طفلهما الكبير 6 شهور، وعلمت بخبر حملها بالطفل الثاني بعد وفاة زوجها بـ25 يومًا.