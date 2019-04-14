قالت الفنانة سمية الخشاب إن أغنيتها الجديدة "بتستقوى" تناقش المشكلات التي تتعرض لها المرأة، موضحة أن هناك مادة في الدستور المصري تناقش قضية العنف ضد المرأة، وهناك عقوبات رادعة لهذا العنف، ويجب تنفيذ تلك المواد، "تفعيل القانون أهم شيء"، على حد قولها.

وأضافت "الخشاب"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "أنا بقول لأي واحدة جوزها ضربها تبعد عنه فورًا، وتطلق ومتقبلش إنها تتهان، لو الفتاة انضربت مرة هتنضرب تاني وتالت".

وأشارت إلى أنه يجب على الفتاة البعد عن زوجها حال تعرضها للضرب منه، وأخذ حقها بالقانون.