تتناول برامج "التوك شو"، مساء اليوم، عددا من قضايا المجتمع والملفات التي تشغل الرأي العام، وتستعرض "الوطن"، أبرز برامج "التوك شو" وفقراتها الحوارية الليلة.

كلام ستات على ON E

يستضيف برنامج "كلام ستات" الذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانات نهال عنبر، وهيدى كرم، وندى رحمي، عبر قناة "ON E"، مساء اليوم السبت، المهندس محمد طلعت، مصمم الديكور، للحديث عن أحدث صيحات التكنولوجيا في صناعة الديكور وأهم التصميمات الحديثة.

وفى الفقرة الثانية، تستضيف مذيعات البرنامج، البلوجر رغد سمير، والقرد سولي، والتي تنشر فيديوهات مضحكة مع القرد على "السوشيال ميديا".

برنامج "كلام ستات" تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانات نهال عنبر، وهيدى كرم، وندى رحمي، عبر قناة ON E، من السبت إلى الأربعاء.

مصر اليوم مع توفيق عكاشة

يواصل الإعلامي توفيق عكاشة، في برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" اليوم السبت، كشف كواليس وتفاصيل المؤامرة التي تستهدف الشعب المصري العظيم وقيادته السياسية، ويسلط الضوء على مستجدات الأزمة الجزائرية المشتعلة منذ أكثر من شهرين، ويكشف أن الموقف الشعبي في الجزائر والسودان مختلف رغم تشابه الظروف ووحدة المطلب.

ويتناول عكاشة ما تمر به الجزائر من أزمة كبرى مفتعلة، وهو نفس المشهد الذى يتكرر هذه الأيام فى السودان بعد إبعاد الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه من القوات المسلحة، وهى الآن فى مفترق طرق ولن يحميها سوى شعبه، ويسرد كيف تتصاعد الأزمة الجزائرية رغم إعلان رئيس مجلس الأمة رئيسًا انتقاليًا، متناولًا موقف الشارع الذى يرفض "الباءات الثلاث".

ويكشف برنامج "مصر اليوم" كيف تتعرض مصر لمؤامرة كبرى، ودور الإعلام المشبوه الذى يمثل رأس الحربة فيها، فما تم تنفيذه خلال خمس سنوات من عمل وبناء لم يتوقعه أحد بوحدة الشعب وقيادتها، ويتناول ما تتعرض له البلاد خلال الفترة المقبلة من ضغوط خارجية شديدة تستهدف الشعب وقيادته الحكيمة، موضحًا أن مخطط لمحاصرة مصر بالإرهاب في الدول التي تنتشر فيها الجماعات المتطرفة.

ويرصد "عكاشة" حال الاقتصاد المصري الذى يسير على الطريق الصحيح، مبرزًا شهادات نجاح من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية، مطالبًا الشعب المصري العظيم بمواصلة العمل والبناء مع القيادة السياسية التي لا تكل ولا تمل من العمل.

الأبواب المغلقة مع جورج قرداحي

يكشف الإعلامي جورج قرداحي تفاصيل جريمة سرقة، أثارت ضجة في المجتمع المصري، وذلك ببرنامج "الأبواب المغلقة" خلال حلقة اليوم السبت.

ويرصد جورج قرداحي خلال الحلقة الدراما المثيرة التي تسكن في تفاصيل هذه القضية، ما هي الأسرار التي تخفيها الجريمة، ويكشف تفاصيل، من هو الفاعل وكيف خطط لعملية السرقة ونفذها؟

برنامج "الأبواب المغلقة" يقدمه الإعلامي جورج قرداحي، كل يوم سبت من كل أسبوع، عبر قناة "ON E"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

90 دقيقة مع الإعلامي محمد الباز

يقدم الإعلامي محمد الباز في 90 دقيقة حلقة خاصة مساء اليوم السبت تضمن تفاصيل جديدة عن التعديلات الدستورية الى اين وصلت خاصة المادة 140 من الدستور وكذلك استعراض بالصور والفيديو كيف ردت الجاليات المصرية في مختلف الدول على الجماعات الإرهابية بتنظيم المؤتمرات والدعاية للتعديلات الدستورية.

كما يكشف الاعلامي محمد الباز عن تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة في مصر وأهميتها علميا وسياحيا واقتصاديا كما يستعرض كيف نجحت مصر في تنظيم حفل مبهر لقرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية وقراءة في مجموعة مصر بالبطولة.

ويستضيف الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة على شاشة المحور، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، الليلة وذلك في حلقة خاصة للحديث عن الاكتشافات الأثري الجديد الذى تم اليوم في منطقة سقارة وحكاية مقبرة "خوى" من الأسرة الخامسة بجبانة سقارة والتي تعد مقبرة فريدة من نوعها بعد الكشف عنها الأسبوع الماضي .

ويتحدث مصطفى وزيري في حواره، عن كيف تساعد الاكتشافات الأثرية الجديدة على الترويج للسياحة، وما هي أكثر المحافظات التي يتم الاكتشافات الأثرية بها؟، وما هي الاكتشافات الأثرية المقبلة في المحافظات، وماذا عن المقابر التي لم يتم اكتشافها حتى الآن ؟، وماذا عن تطوير المناطق التي تحيط بالمعابد، وتفاصيل جديدة حول عالم الآثار يكشفها في حواره اليوم في 90 دقيقة.

مساء الفن مع الإعلامية منى أبو الغيط

تحل الليلة النجمة إيناس عز الدين ضيفة على برنامج "مساء الفن" مع الإعلامية منى أبو الغيط على قناة نايل دراما الساعة التاسعة مساء في أول ظهور تليفزيوني لها بعد تعرضها لحادث سير.

وأدت إيناس مؤخرًا مناسك العمرة بعد أن اتخذت قرارًا بتأديتها عقب نجاتها من الحادث الخطير الذي تعرضت له بسيارتها خلال عودتها من الساحل الشمالي.

وكانت الفنانة إيناس عز الدين تعرضت لحادث سير خطير على طريق الساحل الشمالي، ونقلت على إثره للمستشفى، وأجرت عدة عمليات جراحية وتحسنت حالتها بشكل كبير ولا زالت مستمرة في رحلة العلاج حتى تتعافى بشكل كامل.

كما ستسضيف في الفقرة الثانية الفنان أحمد داود، للحديث عن كواليس مسلسل "زي الشمس"،قرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل "زي الشمس" تدور أحداثه حول شقيقتين وهما ريهام عبد الغفور ودينا الشربيني، وخلال الأحداث تتعرض ريهام للقتل وتبحث دينا الشربيني وهي محامية عن قاتل شقيقتها، وكان يحمل في البداية عنوان "يوم وليلة"، لكن تم تغييره إلى "زي الشمس"، بطولة دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وأحمد السعدني، وأحمد داود، وسوسن بدر، وأحمد مالك، وسيناريو وحوار مريم نعوم.

الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب

تحل الفنانة سمية الخشاب ضيفة على الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، في أول لقاء لها على الهواء مباشرة، بعد طلاقها بشكل رسمي من الفنان أحمد سعد.

وتتحدث الفنانة سمية الخشاب عن كواليس أغنيتها التي أطلقتها مؤخرا "بتستقوى"، والتي حققت نجاحا كبيرا، ومن المنتظر أن تتحدث عن أعمالها الفنية المقبلة.