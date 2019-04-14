قالت الفنانة سمية الخشاب، إنه لا يجب على المرأة أن تقبل عُنف زوجها دون رد فعل، حيث إن هناك حالات البعد عن الزوج يُعد غنيمة، مضيفة: "مفيش حاجة اسمها العنف، إحنا مش في غابة، إحنا في دولة قانون".

وأضافت "الخشاب"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن هناك جمعيات كثيرة تُدافع عن حقوق المرأة في المجتمع، وإبراز دورها في المجتمع، كما أن هناك حكومات كثيرة تّدعم المرأة ومناهضة جدًا للعنف ضد المرأة.

وتابع: "لازم القانون يتنفذ ضد أي شخص مش بيحترم مراته في الحياة أو يعتدى عليها، المرأة هي الحياة لازم نخلي بالنا منها".