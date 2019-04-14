قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه مع بداية عام 2017 حدثت انتعاشات كثيرة في أعمال الحفر والتنقيب على الآثار المصرية، منها ثلاثة اكتشافات أثرية ضخمة، بينها مقبرة ضمت 1400 تمثال، لافتا إلى أن الوزارة قامت بالعديد من الاكتشافات الحديثة والمذهلة والتي تؤكد مدى تقدم العلم والحضارة في فترة أجدادنا قدماء المصريين.

وأضاف أن البعثات المصرية تعمل على قدم وساق للتنقيب والاكتشافات الأثرية بواقع 40 بعثة في أنحاء الجمهورية بجانب 260 بعثة أجنبية، للوصول لاكتشافات أثرية جديدة، تخدم قطاع السياحة والمصريين.

وتابع "وزيري"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" والذي يقدمه الإعلامي محمد الباز والمذاع على فضائية "المحور"، "قطاع الآثار المصري شهد فترة ضعف منذ أحداث 2011، ولمدة ست سنوات، حتى بدأ عصر الاكتشافات الكبرى بمصر"، موضحًا أن الدولة المصرية لها تاريخ كبير بالحضارة الفرعونية وهو ما يتم استخراجه حاليا للبشرية والمصريين معا.

وأشار "وزيري"، إلى أن محافظة سوهاج تحظى بالعديد من المناطق الأثرية وما يقرب 38 موقعا أثريا وهو ما تعمل عليه البعثات حاليا، وأن وزارة الداخلية نجحت في ضبط عدد من اللصوص الذين قاموا بالحفر خلسة واتخذ اللازم معهم تجاه تلك المواقع.

وأضاف "وزيري"، أنه يتمنى وجود تنسيق بين الآثار ووزارة التربية والتعليم لوضع مناهج تتعلق بقدماء المصريين لإطلاع النشء على عظمة المصريين وتطويرهم وعلمهم الذي نجحوا فيه في سباق العالم منذ آلاف السنين.