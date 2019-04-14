الباز: اهتمام القيادة بالشباب ظهر في تقليد العديد منهم وظائف قيادية

قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، إن القيادة السياسية تهتم كثيرا بالشباب المصري وهو ما يظهر من خلال إقامة المؤتمرات ووصول عدد كبير من الشباب لوظائف قيادية.

وأضاف الباز خلال استضافته ببرنامج "مانشيت" والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية "ON E"، أن المشوار أمام الدولة ما زال طويلا ويمكن خلاله الاستفادة من الشباب بشكل أكبر، موضحا أن المحافظين يجب عليهم الاستعانة بالشباب، لامتلاكهم الحماس والقوة والذكاء: "لو الشباب أخذ فرصته سيفعل ما في وسعه ويحقق النجاح في النهاية لذا لابد من تشجيعهم".