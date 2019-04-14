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"الأعلى للآثار" يكشف سر تقديس قدماء المصريين للفئران

"الأعلى للآثار" يكشف سر تقديس قدماء المصريين للفئران

"الأوقاف" عن تبرع قبطي بأرض لتحفيظ القرآن: "روح لا توجد إلا في مصر"

"الأوقاف" عن تبرع قبطي بأرض لتحفيظ القرآن: "روح لا توجد إلا في مصر"

سورية تنتحر في كندا.. قالوا لها بالمدرسة "لا أحد يحبك فاقتلي نفسك"

سورية تنتحر في كندا.. قالوا لها بالمدرسة "لا أحد يحبك فاقتلي نفسك"

حالة الطقس اليوم الأحد 14 - 4 - 2019 في مصر والدول العربية

حالة الطقس اليوم الأحد 14 - 4 - 2019 في مصر والدول العربية

مؤرخ فرنسي: لولا دعم الجيش للشعب لسقطت مصر

مؤرخ فرنسي: لولا دعم الجيش للشعب لسقطت مصر

مخرجا "معجزة البقاء" يكشفان كواليس الفيلم في مهرجان الإسماعيلية

مخرجا "معجزة البقاء" يكشفان كواليس الفيلم في مهرجان الإسماعيلية

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صور نادرة من عقد قران محمود الجندي وعبلة كامل

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"صندوق النقد": مصر حققت نموا في الناتج المحلي بنسبة 5.5% خلال عامين

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