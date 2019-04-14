قررت النيابة العامة بمحافظة السويس إحالة "فتحي أ. إ." و"محمد أ. ع." المتهميّن بمحاولة تهريب 200 طربة حشيش إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات السويس.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء، أكدت اعتزام اثنين من العناصر الإجرامية تهريب كمية من مخدر الحشيش من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى باقي المحافظات، مستغلين طبيعة عملهما كسائقين لحافلة مملوكة لإحدى شركات الرحلات، وأمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامي.

وتم ضبط المتهمين (فتحي أ. إ.- مواليد 1959- سائق) مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بمحافظة القاهرة، سبق اتهامه في قضايا "أموال عامة، مخدرات، ضرب"، و(محمد أ. ع.- مواليد 1969- سائق)، ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة.

وجرى ضبط الحافلة المُشار إليها خلال كمين أعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجراما، ومبلغ مالي "10330" عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثون جنيه، و3 هواتف محمولة.