قال مصدر في وزارة النقل السورية، إنّ العمل مستمر لربط السكك الحديدية في سوريا والعراق وضم إيران إليه، وصولا إلى الصين، في مشروع قديم واستراتيجي توقف خلال الأزمة السورية.

وأضاف المصدر أنّ ممثلين عن سوريا والعراق وإيران، بصدد الاجتماع لتحديد الخطوات التنفيذية لمشروع ربط الموانئ السورية على البحر الأبيض المتوسط، مع إيران عبر العراق، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن المصدر قوله، إنّ هناك تفاهمات مع الجانب الصيني ليشارك في هذا المشروع، ليصبح رديفا لطريق الحرير وتستفيد منه سوريا والعراق وإيران والصين وباكستان وغيرها.

وزاد المصدر أنّ ربط السكك بين سوريا والعراق، وصل إلى مراحل متقدمة في سوريا، وتبلغ نسبة إنجازه بحدود 97% (الطول الإجمالي للقسم السوري 156 كيلومترات) وفي العراق يبلغ طول الخط نحو 160 كيلومترا وتم تنفيذ نسبة كبيرة منه.

وخلال الحرب توقف المشروع في سوريا، وتعرض قسم منه للدمار، وجار العمل حاليا لتحديد حجم الخسائر وكلفة إعادة تأهيل الخط واستيراد قطارات جديدة.

من جانبها، أعلنت وزارة النقل العراقية مباحثات لربط سكة الحديد بين إيران والعراق وسوريا، موضحة أنّ ذلك سيسمح بتعزيز حجم التبادل التجاري والسلعي بين الدول الثلاث، وحفز الاستيراد والتصدير مع الدول الأخرى.