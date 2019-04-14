وصل فريق من الخبراء الإسرائيليين إلى إثيوبيا، اليوم، لتقديم المساعدة للجهود المبذولة لاحتواء حرائق الغابات التي اندلعت في متنزه جبال سمين الوطني.

وقال نائب السفير الإسرائيلي في إثيوبيا أور دانييلي، إن بلاده أرسلت الفريق المؤلف من عشرة أعضاء بناءً على طلب حكومة إثيوبيا.

وأضاف أن الخبراء جرى اختيارهم من فرقة الإطفاء الإسرائيلية، ولديهم معرفة ومهارات عالية المستوى في مكافحة حرائق الغابات.

وذكر أن أعضاء الفريق سافروا إلى دبارق، وسيقدمون المساعدات اللازمة في عملية إطفاء الحريق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.