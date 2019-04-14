قادة الفرق العسكرية في السودان يتسلمون مهامهم من الولاة السابقين

تسلّم قادة الفرق العسكرية المختلفة مهامهم كولاة مكلفين من الولاة السابقين، وذلك إنفاذا لإعلان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوادني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في بيانه أمس السبت، بإنهاء تكليف ولاة الولايات وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير مهام الولايات، وفقا لما ذكره "المركز السوداني للخدمات الصحفية".

وفي ولاية غرب كردفان، تسلّم اللواء ركن عبدالله محمد عبدالله الوالي المكلف قائد الفرقة 22 مشاه، مهامه رسميا من الوالي السابق الفريق أمن دكتور دخري الزمان عمر، وأكد والي غرب كردفان المكلف، بأنّه لا مجاملة في أمن المواطن والبلاد، وأنّه لا يخشى في الحق لومة لائم، قائلا: "نعمة الأمن لا يشعر بها إلا من فقدها".

وأوضح عبدالله أنّه سيمضي قدما في خطي سلفه بتحقيق الاستقرار وتوفير العيش الكريم للمواطنين، مشيدا بالتناغم والتنسيق الجيد بين الأجهزة الأمنية بالولاية والتي أسهمت بشكل كبير في تحقيق الأمن واستقرار المواطن، لافتا إلى أنّ غرب كردفان ولاية غنية وتحتاج لجهد كبير في المرحلة المقبلة، وأولياته بسط الأمن ثم رفاهية المواطن.

وتسلم قائد الفرقة السادسة مشاة والي شمال دارفور المكلف، اللواء ركن مالك الطيب خوجلي مساء أمس السبت برئاسة قيادة الفرقة بالفاشر من والي ولاية شمال دارفور المكلف السابق الفريق ركن النعيم خضر مرسال، أعباء تسيير حكومة الولاية، وأعلن الوالي المكلف خلال مراسم التسليم والتسلم، التزامه التام بمواصلة العمل من أجل تحقيق التنمية وتوفير الخدمات للمواطنين بجانب الاهتمام بقضايا الشباب، مناشدا السودانيين بالوقوف والتعاون مع الحكومة لتحقيق شعار "نرتقي لنلتقي".

كما تسلم اللواء الركن محيي الدين أحمد الهادي والي ولاية القضارف المكلف، مهامه من اللواء أمن مبارك محمد شمت والي الولاية المكلف السابق، واشتملت عمليات التسليم والتسلم أهم مشروعات الولاية من الوزارات والمحليات وموازنة الولاية للعام 2019، بجانب خطة الولاية للعام الحالي، فضلا عن أهم المشروعات وفي مقدمتها مشروع الحل الجذري لمياه القضارف ومشروعات الصحة والطرق والتعليم.

وتمت إجراءات التسليم والتسلم بين والي كسلا السابق الفريق ركن محمد منتي عنجر، ووالي كسلا الجديد المكلف سعادة اللواء ركن محمود بابكر همد قائد الفرقة الحادية عشرة مشاه.

وأشاد الوالي المكلف بأداء الفريق عنجر في الفترة السابقة، مؤكدا أنّهم بالتعاون مع لجنة أمن الوﻻية ومواطني كسلا سيمضون في إطار حفظ الوطن ووحدة أراضيه، ورحب بقرارات المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التي تسعى لوحدة الوطن.