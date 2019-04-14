يحل الفنان نضال الشافعي، ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي، خلال حلقة الغد الإثنين، من برنامج "واحد من الناس" الذي يُعرض عبر شبكة تليفزيون "النهار".

ويتحدث عن مشاركاته السينمائية والدرامية وآخر أخباره الفنية، وأول ظهور سينمائي له عام 2005 في فيلم "ملاكي إسكندرية" مع المخرجة ساندرا نشأت وتألقه في ست كوم "تامر وشوقية"، كما يكشف كواليس وأسرار من حياته الفنية والشخصية ويجيب علي الأسئلة الصعبة.

برنامج "واحد من الناس" يُقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أيام السبت والأحد والإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر شبكة تليفزيون النهار.