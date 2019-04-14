تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، من أن تجنب خزانة محافظة الإسماعيلية دفع مبلغ 54 مليون و72 ألف و993 جنيهاً.

وقال المستشارلا سامح سيد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي، أن الهيئة تمكنت من الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 16/3/2019 في الدعوى رقم 7471 لسنة 18 ق، المقامة من أحد المواطنين ضد محافظ الإسماعيلية وآخر بصفتهما، وتضمن منطوق الحكم "رفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات".

ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعي برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بالتضامن بأداء مبلغ 54 مليون و72 ألف و993 جنيهاً، حيث قام المدعي بإبرام عقد مقاولة مع الجهة الإدارية لتنفيذ 7 عمليات (إنشاء عمارات سكنية)، وزعم أنه يستحق المبلغ المطالب به كإجمالي الحسابات الختامية لتلك العمليات بالإضافة للفوائد القانونية نتيجة التأخير في الصرف.

وبجلسة 16/3/2019 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، أوضحت فيها أن المدعي مديناً للجهة الإدارية بمبلغ مليون و185 ألف و389 جنيهاً، كما أن بعض العمليات محل تحقيق لدى النيابة العامة، وهو ما أشار إليه الحكم ضمن أسبابه، الأمر الذي جنب دفع الخزانة العامة للدولة مبلغ 54 مليون و72 ألف و993 جنيهاً.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.