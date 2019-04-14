بدأ اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات الدستورية، قبل قليل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، وعضوية هيئة مكتب اللجنة التشريعية، وهم: المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة، أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، نبيل الجمل وكيل اللجنة، إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة، والمستشار محمود فوزي مقرر اللجنة، لصياغة مشروع تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة.

ومن المنتظر أنّ تعرض اللجنة الفرعية، تقريرها على اللجنة التشريعية في اجتماعها الذي يعقد مساء اليوم.