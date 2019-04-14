تعرضت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، لعاصفة ترابية في عدد من المناطق والطرق السريعة بمراكز المحافظة، تراوحت ما بين متوسطة إلى خفيفة، أدت إلى زحف الكثبان الرملية على الطرق، وانخفاض مستوى الرؤية بالطرق السريعة والداخلية.

ومن جانبها، رفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، تحسبا لتقلبات الطقس المستمرة والرياح الترابية، بجانب استمرار تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الرى بالمتابعة المستمرة.

كما رفعت إدارة المرور والمستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف حالة الطوارئ تحسبا لوقوع حوادث مرورية، جراء الرياح التي تشهدها المحافظة منذ الصباح.