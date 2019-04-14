يتنافس 27 مرشحاً على مقعد النقيب ومقعدي فوق وتحت السن في انتخابات نقابة الصيادلة بمحافظة كفر الشيخ، والتي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل.

ويتنافس 4 مرشحين على منصب النقيب، بينهم الدكتور محمد حسين فهمي، النقيب الحالي، بينما يتنافس 11 مرشحا على مقعد "فوق السن"، و12 مرشحاً على مقعد "تحت السن"، ومن المقرر ان يختار الصيادلة نقيب و3 أعضاء فوق السن، و3 تحت السن.

ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور محمد فهمي حسين يوسف، النقيب الحالى، الدكتور محمد كمال عبد الحافظ ، والدكتور أيمن نبيل شهاب، والدكتور أحمد رفعت عبد الدايم ، كما يتنافس على مقاعد "فوق السن" 11 مرشحاً وهم "الدكتور إبراهيم شوقي الجندى، والدكتورة منال محمود الباجوري، والدكتور محمود منصور السطوحي، الدكتور حمادة محمد جاد الله، والدكتور مصطفى محمود فتح الله، الدكتور علاء إبراهيم بدر، لدطتور أشرف نبيل سليمان، الدكتور أحمد حسن بدر، الدكتور محمد عبد الحميد سعد الدين، الدكتورة شيماء عكاشة، الدكتور السيد أحمد محمد.

ويتنافس على مقاعد "تحت السن" 12 مرشحاً، وهم "الدكتور أشرف محمد سليمان، الدكتورة أميرة هانم عبد السلام ، الدكتور أحمد يوسف، والدكتور شريف عبد الفتاح عبد الرازق، الدكتور أيمن سعد شهاب، الدكتورة منار محسن عبد السميع غازي، والدكتور حسن متولي علي سالم، الدكتورة تريز فوزي كامل، الدكتور محمد رضا عبد المنعم جاد الله، الدكتورة دعاء الزاهي أحمد محمد ، الدكتور عمرو حسن مرتضى، الدكتور محمد المهدي إبراهيم علي متولي".