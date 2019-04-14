قالت الدكتورة ريهام عبد الله، مشرف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن "الإسلاموفوبيا" وخطاب الكراهية، أخذ منحنى غاية في الخطورة متعلق بالإرهاب والهجرة واللجوء وصعود اليمين المتطرف لمواقع مسؤولة.

وأضافت "عبد الله" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري"، على قناة MBC" مصر"، أن مرصد الأزهر يكافح جميع أنواع التطرف، خاصة أن التطرف أصبح له أوجه عديدة منها "الإسلاموفوبيا"، أو رهاب الإسلام والذي أصبح منتشر حاليا في أوروبا.

وتابعت"عبد الله" أن مرصد الأزهر له دور كبير فى مكافحة التطرف، ومواجهة جميع الأفكار المتطرفة بالفكر والبحث ونشر حملات توعية، خاصة أن خطاب الكراهية ليس في مصلحة العالم الآن.