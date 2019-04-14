قدم فايز المطيري، المدير العام منظمة العمل العربية، درع المنظمة لوزير القوي العاملة محمد سعفان، وأحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تقديرًا لهما على جهودهما الحثيثة في خدمة قضايا العمل والعمال على المستويين الوطني والعربي.

كما أهدى "المطيري" درع المنظمة لكل من مريم عقيل وزير الشؤون الاقتصادية بدولة الكويت ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وكميل أبو سليمان وزير العمل اللبناني، ورئيس المؤتمر، تقديرًا لجهودهم الحثيثة المبذولة في سبيل خدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، ودعم مسيرة البناء والتنمية على مستوى الأمة العربية.

جاء ذلك في افتتاح أعمال الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد بالقاهرة خلال الفترة من 14 إلي 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور 17 وزير عمل ورُؤسَاء وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.