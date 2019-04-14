13 مليون جنيه إجمالي أرباح مزرعة تسمين العجول بمدينة الطور

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مزرعة تسمين العجول بمدينة الطور التابعة لمؤسسة "مصر الخير"، والمشروع الأول لتربية الحيوانات بمحافظة جنوب سيناء جرى إقامتها بغرض إحداث تنمية اقتصادية وتقليل الفجوة الغذائية بتوفير اللحوم الحمراء بسعر مناسب، إضافة إلي إيجاد فرص عمل للشباب والسيدات المعيلة والأرامل والمطلقات.

وأكد المحافظ أنه منذ إنشاء المزرعة، جرى تسمين 18 ألف عجل وبلغ عدد المستفيدين منها 900، بإجمالي أرباح 13 مليون جنيه جرى توزيعها على المستفيدين بمتوسط 14 ألف جنيه للفرد.

ونوه بأنه جرى منفذ لبيع اللحوم بالمزرعة بداية من تربية الدفعة الثانية، ما أسهم في تخفيض أسعار اللحوم، حيث كان سعر الكيلو منخفض عن سعر السوق بنحو 20%.

وأشار إلى أن الطاقة الحالية للمزرعة 3000 رأس بقري برازيلية المنشأ لكل دورة تسمين، منوها بأن هذه العجول يجرى تسمينها لحين وزن الذبح وآليات التسويق تكون داخل وخارج المحافظة

وأوضح أن كل مستفيد من الشباب يمتلك 20 عجلا منذ بداية وروده للمزرعة وحتى نهاية البيع، يمتلكها عن طريق قرض ميسر لمدة ستة أشهر يحصل عليه دون أي ضمانات، حيث أن الشركة تضمنه وفي نهاية مدة التسمين يجرى تسديد القرض وفوائده واحتساب التكلفة والأرباح.

وأشار إلى أن الأرباح توزع على المستفيدين، طبقا لجهود كل فرد حسب التقييم الدوري.

وأكد أن كل مستفيد يتقدم بالمستندات للبنك، ويوقع على العقد المشترك مع الشركة والبنك والحضور ثلاثة أيام في الأسبوع كل يوم ساعتين يختارها ويحددها المستفيد طبقا لظروفه، لمتابعة الحيوانات والمشاركة في الأعمال البسيطة .

وتابع أن جمعية "مصر الخير" ملتزمة بعمل برنامج تدريبي للمستفيدين وضمان القرض وشراء الحيوانات والتأمين عليها وإيوائها وتغذيتها، إضافة إلى تنفيذ البرنامج الوقائي والعلاجي لضمان أفضل ربحية.

وأشار إلى أن الجمعية مسؤولة عن بيع الحيوانات واحتساب المصروفات والإيرادات وتسديد القرض والفوائد واحتساب الأرباح، وتوزيعها على المستفيدين طبقا للجهد والالتزام بناء على تقارير الأداء.