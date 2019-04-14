أوصت اللجنة الفرعية لمتابعة الهيئات الإيرادية المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائبة ميرفت أليكسان، بدعم مصلحة الضرائب المصرية بقوة فنية من العاملين في الفئة العمرية الصغيرة.

وطالبت النائبة ميرفت أليكسان، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بدراسة أوضاع المصالح الإيرادية، والانتدابات لمصلحة الضرائب والتي لم تلقى قبولا من الجهات التابع لها المنتدبين، حيث طالبت تلك الجهات بعدم تجديد الانتدابات لموظفيها، موضحة أن المصلحة تحتاج إلى 10 ألاف فني و5000 إداري.

وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة المتأخرات الضريبية بالمصلحة وملفات الإسقاط الضريبي ونقص العمالة، بضرورة وجود تعيينات دعم المصلحة بالعمالة الفنية والإدارية اللازمة، حيث أن الميكنة التي تتم ستستغرق سنوات وتتعلق بمساعدة المأمور بالقيام بعمله على أكمل وجه.

وأشارت النائبة إلى أن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية في تناقص شديد، فالمصلحة تحتاج إلى الدعم حفاظا على الإيرادات الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

كما ناقشت اللجنة ملف ديون المؤسسات الصحفية القومية، وأوصت بضرورة عقد اجتماع بين وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات والصحف القومية لدراسة إنهاء تلك الديون.‎