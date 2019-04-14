استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات وبضائع عامة، بينما غادره 10.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19، بالإضافة إلى 26 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر قطار محمل بـ1280 طن قمح، في حين غادر 907 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 49522 من البضائع العامة منها 73 سيارة نقل محملة بـ8981 طن قمح.

وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 150420، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 35231 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 10200 طن يوريا و1530 طن أسمنت و6000 طن فوسفات، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 258 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 159 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1399 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1102 طن خشب و8635 طن حديد و7500 طن خردة و1132 طن بسلة و16000 طن قمح و30200 طن ذرة و80 طن أسمنت معبأ.