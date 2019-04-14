افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم، أولى فعاليات قوافل مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والسكري والعيون بالقاهرة، والتي تنطلق برعاية وزارة التربية والتعليم، في إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

واستقبل مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، محافظ القاهرة، وشهد افتتاح قافلة "أولادنا في عنينا"، والتي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع مدارس المصرية للغات، وبرعاية وزارة التربية والتعليم، ومحافظة القاهرة، واستعرض رئيس مجلس الأمناء، ألية العمل خلال القافلة وغرف الكشف داخل الفصول، إضافة إلى توقيع الكشف الطبي للتلاميذ.

وقال زمزم، إن القافلة انطلقت بمدرسة العرب التابعة لإدارة غرب بمدينة نصر بمنطقة العرب، حيث تم الكشف على 920 تلميذًا بالمدرسة، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث تفقد أعمال القافلة واطمئن على سيرها خلال اليوم بما يضمن عدم تعطيل اليوم الدراسي، مشيرًا إلى أن المبادرة نجحت في الكشف على 15 ألف تلميذ بالقرى الأكثر فقرًا.

من جهته، قالت نسرين جاب الله، رئيس مجلس إدارة مدارس المصرية للغات، إن محافظ القاهرة، أشاد بمبادرة "أولادنا في عنينا" وبتنظيم القافلة، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف تحقيق رؤية العقل السليم في الجسم السليم، فلا يمكن لطالب أن يجتهد ويتفوق وهو مريض، خاصة أن الكثير من الأمراض تكون أعراضها مستترة مثل الأنيميا.

وأضافت جاب الله، أننا مستمرون في دعم كل المدارس، في إطار المشاركة في مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتوفير حياة كريمة داخل المدارس لأولادنا، وللتأكيد أن المدارس الخاصة والحكومية يعملان لخلق بيئة تعليمية صحية للتلاميذ ولخلق جيل واع قادر على الإنتاج.

وأكدت الدكتورة ولاء الأمير، استشاري طب الأطفال بمستشفيات جامعة القاهرة، والمستشار الطبي لحملة "أولادنا في عنينا" أهمية المسح الشامل للتلاميذ بالمدارس، مشيرة إلى أن المسح الشامل يكشف الكثير من الأمراض والتي يصعب على الأطفال التعبير عنها، وتتكفل المبادرة بإجراء تحاليل الأنيميا والسكري والكشف على أمراض العيون، وصرف أدوية الأنيميا للتلاميذ خلال القافلة وصرف أدوية العيون، وإجراء عمليات المياه البيضاء والظفرة وأيضا عمليات الحول للأطفال.