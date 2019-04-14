"بنها التعليمية" تبحث تجهيز مقار الاستفتاء على تعديلات الدستور

أعلن صبري عبدالشافي، مدير عام إدارة بنها التعليمية، حالة الطوارئ بالإدارة ومدارسها، استعدادا لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراءها 22 و23 و24 أبريل الجاري.

وقال "عبدالشافي"، إنه تقرر تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية بديوان الإدارة والمدارس لمتابعة تجهيز المقار وتأمينها، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتسهيل عمليات التصويت، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ تستمر منذ الآن حتى نهاية الاستحقاق الدستوري.

أوضح عبدالشافي، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور عبدالرحمن فتح الباب وكيل الإدارة، أنه جرى تجهيز 95 مقرا انتخابيا بمدارس الإدارة مع رفع حالة الطوارئ بباقي مدارس الإدارة، وتشكيل غرف عمليات بها تحسبا لأي طوارئ.

وشدد مدير الإدارة على ضرورة التأكد من جاهزية اللجان، وإضاءة أحواش المدارس وغرف اللجان الفرعية، والتأكد من تشغيل كافة التليفونات الأرضية بكل المدارس لتسهيل التواصل مع غرفة العمليات المركزية.

وأكد أن المشاركة في التعديلات الدستورية واجب وطني وعلي كل مصري النزول للتصويت في اللجان مهما كانت الظروف.

كما تطرق الاجتماع لإستعدادات الإدارة لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني "نهاية العام"، المقرر انطلاقها 30 أبريل الجاري.