قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بالسجن لمدة 10 سنوات لـ"أ. أ. ص"، عاطل، لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "م. خ. م"، 16 سنة.

تعود أحداث القضية رقم 1738 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية أول، والمقيدة كلي برقم 35 غرب، عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم العامرية أول، يفيد ببلاغ مقدم من شخص يدعى "خ. م. أ"، بقيام شخص بهتك عرض نجلته داخل شقة في دائرة القسم.

أسفرت تحريات ضباط قسم شرطة العامرية أول، بقيام المتهم بالتعرف على المجني عليها من محافظة الغربية، خلال استقلالها سيارة ميكروباص إلى محافظة الإسكندرية وجلس معها داخل كافية بمنطقة 45 بالعصافرة، واستدرجها إلى شقة بمنطقة العامرية أول وأغلق عليها الشقة، ووضع لها منوم في العصير وهتك عرضها بالقوة.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه وعرض المجني عليها للطب الشرعي الذي أكد تعرضها لهتك عرضها، فقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم بالسجن 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار وحيد صبري، وبعضوية كلًا من المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر الجلسة فايز بيومي القطعاني.