وقع الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال تدريب وتأهيل الشباب بهدف الحصول على فرص عمل من خلال إقامة مشروعات صغيرة.

وأوضح رئيس الجامعة أن التعاون يهدف إلى التنسيق الكامل بين الجهات المعنية في مجال ريادة الأعمال من أجل تهيئة المناخ اللازم للمشروعات الصغيرة، وتحفيز الشباب للدخول إلى سوق العمل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والبحث والابداع والابتكار بين أوساط الشباب وتأهيل خريجي الجامعة على إقامة المشروعات وإدارتها بنجاح، علاوة على تنمية قدرات ومهارات الشباب من خلال حزمة من البرامج التدريبية.

وأضاف الأستاذ الدكتور منصور حسن أن التعاون يشمل تأهيل كوادر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ليصبحوا مدربين، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية للراغبين في إقامة المشروعات بناء على الإمكانيات المتاحة، والمشاركة في ملتقيات ريادة الأعمال والتوظيف والمعارض المقامة، علاوة على تنظيم عدد من الندوات التوعوية والزيارات الميدانية، واختيار رواد الأعمال من الطلاب أصحاب الأفكار الإبداعية لتحويلها إلى مشروعات ناجحة من خلال المسابقات التي ينظمها الطرفان .