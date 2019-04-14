استقبلت مساء اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ لبحث التعاون المشترك ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة، بديوان عام وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة أكدت حرصها على توفير سبل الدعم كافة للمحافظات وخاصةً الحدودية منها، لتقديم خدمة طبية ذات جودة للمريض.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة، وافقت على توفير 11.5 مليون جنيه كمخصصات مالية للأطباء العاملين بمديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، حرصاً على استمرار تقديم الخدمة الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، منوها بأنه سيجرى توجيه 9 ملايين جنيه منها لتفعيل البروتوكولات التي جرى إبرامها مع الجامعات المصرية لتوفير أساتذة من الجامعات للعمل بمستشفيات المحافظة.

كما جرى تخصيص 2.5 مليون جنيه أخرى لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة وصرف مستحقات الأطباء والأخصائيين والاستشاريين المنتدبين من خارج المحافظة في مستشفيات: الطور العام، ورأس سدر المركزي، وأبو رديس المركزي، ودهب المركزي، ونويبع المركزي، وكاترين المركزي.

وأضاف أن وزيرة الصحة وافقت أيضاً خلال الاجتماع على فرش 100 شقة قامت المحافظة بتخصيصها كسكن للأطباء والعاملين المغتربين بالمحافظة، حرصاً منها على توفير بيئة عمل مناسبة للفريق الطبي.

كما تناول الاجتماع التحضير لمؤتمر السياحة العلاجية والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ شهر سبتمبر المقبل، حيث سيجرى عقد اجتماعات تحضيرية عدة له برئاسة محافظ جنوب سيناء، وعضوية الدكتور أحمد محيي، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي، وعضو لجنة السياحة العلاجية.

وكشف مجاهد عن أن وزيرة الصحة وجهت بإبرام تعاقدات على هامش المؤتمر المقرر عقده بشرم الشيخ، مع شركات التأمين الطبي العالمية، بهدف الترويج للسياحة العلاجية في مصر، واستقدام مرضى من مختلف دول العالم، للعلاج بالمستشفيات المصرية المعتمدة دولياً.

وأضاف أن وزيرة الصحة وجهت أيضاً بالتعاقد مع هيئة الاعتماد الدولية (GCI)، لاعتماد المستشفيات الحكومية، ومنحها شهادات الجودة العالمية، حيث سيجرى البدء بمستشفيات: شرم الشيخ الدولي، والشيخ زايد التخصصي، ودار الشفاء، كمرحلة أولى، على أن يجرى اعتماد بقية المستشفيات تباعاً.

ومن جانبه، أشاد محافظ جنوب سيناء، بما تقوم به وزارة الصحة من إجراءات لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، لتوفير خدمة طبية ذات جودة لأهالي المحافظة، مؤكداً تسخير إمكانيات المحافظة لخدمة المريض.