وجهت الدكتورة هالة زايد، وزرة الصحة والسكان، بعلاج الطفلة رانيا عوض صابر، البالغة من العمر سبعة أعوام، والمقيمة بإحدى قرى مركز سيدى سالم في محافظة كفر الشيخ، استجابة لما نشرته "الوطن"، بعدما ناشد والدها الذي يعمل سائق توك توك، بعلاجها وإجراء جراحة لها لتتمكن من المشي مرة آخرى عقب فقدانها الحركة.

وأجرت الدكتورة رشا جوهر، من مكتب وزيرة الصحة اتصالاً هاتفيا بوالد الطفلة معلنة عن موافقة الوزيرة لبدء إجراءات تشخيص حالة الطفلة في فرع التأمين الصحى بمدينة كفر الشيخ، ووجهت الأب لمقابلة الدكتور عصام الدين عبد الخالق، مدير فرع التأمين الصحي والدكتور فيصل جودة، وكيل الوزارة بالمحافظة، لتشكيل لجنة لفحص الطفلة تمهيداً لبدء إجراءات العلاج اللازمة، ومعرفة مدى احتياجها لجراحة من عدمه.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الأقليم، أنه وجه بتوفير أوجه الرعاية للطفلة وفحصها فحصاً شاملاً عقب التواصل مع الصحة، وتحديد مدى احتياجها للعلاج بمستشفيات وزارة الصحة أو التأمين الصحي، فضلاً عن توفير المناخ المناسب لها لاستكمال دراستها بشكل طبيعي.

وأكد والد الطفلة، أنه توجه لمستشفى العبور للتأمين الصحى وتم إجراء عدداً من الفحوصات لابنته وتحويله إلى هيئة التأمين الصحة بطنطا، لاستكمال القومسيون الطبي تمهيداً لتحديد العلاج اللازم لها، موجهاً الشكر لـ"الوطن"، على نشرها حالة طفلته والمساهمة في علاجها.

وكانت "الوطن"، نشرت موضوعاً متضمناً قيام والدي الطفلة بالتردد على مستشفيات مصر الحكومية وعيادات الأطباء الخاصة، 4 أعوام عقب فقدان ابنتهما الحركة.

وأكد والدها أن الأطباء أجمعوا على احتياجها لعملية جراحية "زراعة عصب" تتكلف نحو 200 ألف جنيه، مناشداً المسؤولين بعلاجها.